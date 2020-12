Palermo. Tragico incidente in scooter “per schivare un animale”: 25enne muore in ospedale

Il giovane è spirato al Villa Sofia, ancora incerte le cause che lo hanno portato a perdere il controllo dello scooter che stava guidando martedì sera: secondo le prime ricostruzioni avrebbe tentato di schivare un animale in mezzo alla strada

Si è concluso in tragedia l’incidente – che secondo le prime ricostruzioni – è avvenuto martedì sera tra le 21:30 e le 22.30 in viale Regione, dalle parti di Tommaso Natale. Un giovane di 25 anni è deceduto ieri sera al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo un giorno di ricovero.

La vittima , Gianluca Napoli, residente nella zona di Pallavicino, avrebbe perso il controllo del suo scooter, un Honda Sh300, per evitare un animale in strada.

A chiamare i soccorsi sarebbero stati alcuni automobilisti di passaggio in zona. Sul luogo dell’incidente sono così giunti i soccorsi del 118 che hanno portato il giovane in ospedale, ma nell’impatto il 25enne avrebbe riportato un gravissimo trauma cranico per il quale i medici non hanno potuto fare nulla.

Sui social sono stati tanti gli amici e conoscenti che hanno voluto lasciare un messaggio in ricordo del giovane ragazzo deceduto.