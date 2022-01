Paragone: “Rischio di non votare per il Presidente della Repubblica, neanche Mussolini arrivò a tanto”

Forte dichiarazione del sen. Gianluigi Paragone: “Se voterò per il Presidente della Repubblica? Se mettono il super green pass, rischio di non votare… neanche Mussolini arrivò a tanto”

Il sen. Gianluigi Paragone nella puntata di ieri sera del programma “Piazzapulita” su LA7, incalzato dal conduttore Corrado Formigli, che gli ha chiesto se avrebbe votato per l’elezione del Presidente della Repubblica, ha risposto : “Se voterò per il Presidente della Repubblica? Se mettono il super green pass, rischio di non votare”, poi Formigli ha aggiunto: “quindi non sei vaccinato” e Pargone: “no, non sono vaccinato, quindi se mettono il super green pass rischio di non votare, guardate che bellezza questa democrazia… neanche Mussolini arrivò a tanto”.

Formigli che probabilmente non si aspettava una risposta così “forte”, evidentemente scomoda, ha troncato la discussione e passato ad altro argomento… anche questa è democrazia