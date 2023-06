Parlamento europeo vota “SI” al piano per produrre munizioni da inviare a Kiev con i soldi del Pnrr

L’Eurocamera con 446 voti a favore, 67 contrari e 112 astenuti ha approvato la legge a sostegno della produzione di munizioni Ue (Asap) per rafforzare la capacità produttiva europea per sostenere la guerra in Ucraina

Respinti gli emendamenti presentati dal gruppo dei Socialisti e democratici che richiedevano l’esclusione dell’uso dei fondi del Pnrr e del piano Coesione. Con l’introduzione di misure specifiche, tra cui un finanziamento di 500 milioni di euro, l’Asap mira a potenziare la capacità produttiva dell’Ue per far fronte alla carenza di munizioni, missili e loro componenti dei Paesi europei, dopo che sono stati inviati a Kiev.

Con questa legge i 27 potranno produrre armi utilizzando i fondi Pnrr, che dovevano servire per scuole, sanità e quant’altro, per poi inviarli nuovamente in Ucraina.