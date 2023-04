Pasqua ortodossa, in Ucraina scambio di prigionieri tra russi e ucraini: “130 soldati liberati”

130 soldati russi e 130 ucraini tornano dalla prigionia di guerra: a scambiare gli ucraini è stato il gruppo Wagner, che a Bakhmut continua ad avanzare

Nel video, i combattenti della PMC “Wagner” hanno consegnato i soldati ucraini catturati poco prima di Pasqua per conto del capo Yevgeny Prigozhin

Malgrado tutto è Pasqua – ortodossa – anche in Ucraina e non pare un caso che proprio oggi sia stato il giorno scelto per uno scambio di prigionieri tra le due parti: 130 soldati ucraini sono stati rilasciati dalla Wagner di Prigozhin in cambio di 130 soldati russi catturati dagli ucraini.

