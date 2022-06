Paternò (CT). Operaio edile cade da impalcatura e muore: inutile l’intervento dell’elisoccorso

Ennesimo incidente sul lavoro: operaio edile cade da un’impalcatura e muore prima dell’arrivo dell’elisoccorso

È accaduto intorno alle 8 di questa mattina, in via Erbe Bianche a Paternò, in provincia di Catania. La vittima è Angelo Aiosa, operaio edile di 61 anni, che era stato candidato alle amministrative del 12 giugno nella lista Alleanza per Paternò, ma in città era molto conosciuto anche per essere un organizzatore di eventi. Secondo quanto ricostruito, l’uomo per cause ancora da accertare, è caduto da un’impalcatura mentre era al lavoro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che a causa delle gravi condizioni del 61enne hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso, richiesta risultata inutile, l’uomo è deceduto prima dell’arrivo del mezzo di soccorso. Sulle cause dell’incidente sul lavoro indagano i carabinieri.