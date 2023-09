Pechino: “Per porre fine guerra ucraina necessario un cessate fuoco e stop invio armi a Kiev”

“La Cina crede che per risolvere il conflitto ucraino sia necessario un cessate il fuoco e la fine di tutte le forniture di armi”

Lo ha detto l’ambasciatore nella Federazione russa citato dalla Tass. La Russia è pienamente informata sui recenti colloqui tra la Cina e gli Stati Uniti e Washinton non ha inviato alcun messaggio a Mosca tramite Pechino, ha aggiunto l’ambasciatore cinese a Zhang Hanhui, citato sempre dalla Tass. “Non c’è stato alcun [messaggio]”, ha detto l’inviato, quando gli è stato chiesto se il ministro degli Esteri cinese Wang Yi avesse inviato qualche messaggio tramite canali diplomatici a Mosca in seguito ai suoi colloqui con il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan. “Naturalmente la parte russa ha informazioni complete sui [recenti] incontri tra la Cina e gli Stati Uniti. Noi abbiamo informato [Mosca delle nostre conversazioni],” ha aggiunto.