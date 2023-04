Per girare video da postare su TikTok, mette a soqquadro casa: rimproverato accoltella la madre che dovrà essere operata

Per girare un video su TikTok 16enne sposta i mobili di casa, la madre lo rimprovera e lui l’accoltella ferendola gravemente: dovrà essere operata alla mano. Il ragazzo fugge ma è stato arrestato dai carabinieri

È accaduto nel pomeriggio del 13 aprile scorso, in un appartamento di Savona. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un ragazzo di 16 anni, per girare un video da postare su TikTok, voleva allestire un set adatto alle riprese ed ha incominciato a spostare i mobili.

La mamma però lo ha rimproverato, cosa che ha scatenato l’ira del giovane, che dapprima ha insultato e minacciato la donna, poi non contento e forse preso da un raptus, ha cercato di colpirla con una testata, poi non soddisfatto,ha sferrato due fendenti al fianco con un coltello, diretti quindi agli organi vitali, che fortunatamente non hanno centrato la donna. Se fossero andati a segno le conseguenze sarebbero state ben diverse. La mamma comunque si è difesa ed provato a disarmare il figlio afferrando la lama, ma nell’azione si è ferita gravemente a una mano e dovrà essere sottoposta ad un intervento chirurgico.

Il 16enne, dopo l’aggressione e dopo aver messo a soqquadro l’abitazione, è fuggito in strada, dove ha anche danneggiato due auto, tra le quali quella della madre. Poi forse calmatosi è tornato a casa, dove ad attenderlo ha trovato i carabinieri chiamati dai vicini, che lo hanno arrestato. Il giovane è stato portato in una comunità, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova: dovrà rispondere dei reati di tentato omicidio e danneggiamento.