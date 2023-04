La devastante esplosione che ha scosso Bakhmut: come il deposito d’armi ucraino è saltato in aria

Gigantesca esplosione ieri a Bakhmut: secondo l’ipotesi più accreditata, un missile russo ha colpito un deposito di armi e munizioni ucraino

Devastante esplosione ieri a Bakhmut. La città fantasma ormai da mesi preda delle battaglie e ormai quasi completamente sotto il controllo russo della Wagner, ha visto ieri un’esplosione come difficilmente ne sono avvenute, persino in Ucraina. Una colonna di fumo e detriti che si è innalzata al cielo per centianaia di metri.

Secondo l’ipotesi più probabile, un missile russo ha centrato un deposito di armi ucraino: il confronto con i palazzoni vicini rende l’idea della grandezza dell’esplosione.