Trump alla convention NRA: “Dollaro sta crollando e presto cesserà di essere lo standard mondiale, più grande sconfitta USA in 200 anni”

L’ex Presidente degli Stati Uniti lancia l’allarme e usa toni apocalittici: “Negli Stati Uniti regna il disordine. La nostra economia sta crollando. L’inflazione è fuori controllo. Siamo una nazione in rovina. Siamo una nazione in declino”

Estratto del discorso di Trump alla NRA

Quello che i grandi media tacciono: l’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump lancia l’allarme sull’economia americana e sul ruolo degli Stati Uniti in un mondo dove Cina e Russia sono unite e fanno fronte comune con Iran, Corea del Nord e Arabia Saudita, che ormai avrebbe voltato le spalle a Washington.

L’ex Presidente e, al momento, candidato di punta dei Repubblicani alla Casa Bianca 2024 lo ha detto alla recente Convention a Indianapoli della NRA, ossia la National Rifle Association americana.

“Negli Stati Uniti regna il disordine. La nostra economia sta crollando. L’inflazione è fuori controllo. – ha detto Trump – La Russia si è alleata con la Cina, è impensabile. L’Arabia Saudita, un grande popolo, si è unita a Cina, Russia, Iran, Corea del Nord. Hanno formato insieme una coalizione minacciosa e distruttiva”.

Poi l’affondo su quella che è la paura taciuta di moltissimi analisti economici in questo momento: “La nostra valuta sta crollando e presto cesserà di essere lo standard mondiale, che sarà la nostra più grande sconfitta in 200 anni. Solo pochi anni fa sarebbe stato impensabile pensare che una cosa del genere potesse accadere. Ma succede davanti ai vostri occhi. Siamo una nazione in rovina. Siamo una nazione in declino.”

Giusto per correttezza di cronaca, le parole di Trump, oltre che nel video ad inizio articolo, si possono ritrovare anche nel video sotto sul canale Youtube ufficiale di SkyNews, al minuto 49:40.