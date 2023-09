Podolyak dopo Musk, Papa Francesco e Onu attacca anche Lula: “Non vuol applicare lo statuto di Roma”

Per Podolyak chiunque la pensi diversamente da lui e un assassino, nei giorni scorsi aveva accusato Musk di essere complice di Mosca negli attacchi,, Papa Francesco di essere filorusso e L’Onu una lobby della Russia. oggi è la volta di Lula colpevole di “Non volere applicare lo statuto di Roma”

“Perché ratificare lo Statuto di Roma se poi non lo si vuole applicare?”. Il Consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak si scaglia così su X contro il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula, prossimo presidente del G20, che ha anticipato di non arresterà il presidente russo Vladimir Putin se verrà nel suo paese al prossimo G20, anche in presenza del mandato di cattura emesso dalla Corte penale internazionale dell’Aja.

Scrive Podolyak: “Perché costruire la reputazione di un paese solo per vederla annullata per poter invitare nel 2024 Putin, che regolarmente proclama di commettere volontariamente crimini contro gli ucraini? Perché avere delle regole per poi romperle in nome di uno scandaloso populismo? Il presidente brasiliano Lula è l’autore della nuova ‘neo-realpolitik’, rompi tutto quello che puoi. Oppure lunga vita al caos per il bene degli assassini russi”, .