Il Governo della Polonia, per voce del ministro della Difesa Mariusz Blaszczak, ha annunciato di voler schierare un altro battaglione di carri armati al confine bielorusso, precisamente nella città di Siemiatycze. Una decezione che rischia di aumentare le tensioni nell’area, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo: “Indubbiamente, questo non è altro che un ennesimo passo verso l’escalation delle tensioni”.

Peskov ha inoltre sottolineato che la Bielorussia “sa cosa fare” in una situazione del genere: “Loro – i bielorussi – stanno facendo tutto ciò che deve essere fatto in questa situazione per garantire la sicurezza”, ha concluso il portavoce presidenziale russo.