Polonia pronta a ospitare testate nucleari USA, Prof Orsini: “Sarebbe il baratro, si rischia attacco preventivo russo”

Il prof. Orsini commenta senza mezze misure la proposta polacca di ospitare testate nucleari USA: “Queste dichiarazioni ci spingono tutti verso il baratro”

Il prof. Alessandro Orsini pubblica un post sulla sua pagina Facebook in risposta alle dichiarazioni del vice-premier Jaroslav Kaczynski, che dice agli Usa di essere “Pronti a ospitare armi nucleari”.

Jaroslav Kaczynski, attuale vice-premier polacco, oltre che presidente del partito al governo Diritto e Giustizia in un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Welt am Sontag annuncia: “Se gli americani ci chiedessero di piazzare le loro armi nucleari sul nostro territorio, noi saremmo pronti a farlo. Sarebbe una mossa che rafforzerebbe in modo netto la deterrenza nei confronti della Russia”.





Orsini conoscitore delle dinamiche in atto avverte: “Se gli Usa ce lo chiederanno, lo faremo, dice il vice-premier Jaroslav Kaczynski. Bravo, prode Kaczynski, bravo. La dichiarazione ideale per un attacco preventivo della Russia a suon di missili. Ovviamente la propaganda dell’Unione Europea si guarda bene dal dire che queste dichiarazioni ci spingono tutti verso il baratro. D’altra parte, la propaganda in Europa non esiste. Esiste soltanto in casa altrui”.

La frase che ha fatto saltare dalla sedia il prof. Orsini e non solo, almeno per il momento è solo un’idea del vicepremier polacco, che ha precisato che “non è stata discussa” né con Washington né in sede Nato. Ma, ha aggiunto: “lo scenario potrebbe cambiare presto”. Sarebbe una svolta radicale negli equilibri geo-militari dell’Europa. Una proposta unilaterale quella polacca dunque, che nella guerra in atto è tra i più tenaci oppositori della Russia.