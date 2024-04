Porta il cadavere dello zio in banca per incassare un prestito [VIDEO]

Il video è stato registrato da un impiegato della banca e sui social è diventato subito virale

🇧🇷 | En un hecho insólito en Bangu, Río de Janeiro, Érika de Souza Vieira Nunes fue descubierta intentando retirar un préstamo bancario usando el cadáver de su tío, Paulo Roberto Braga, de 68 años.https://t.co/IyGeG0Ax5X — UHN PLUS (@UHN_Plus) April 17, 2024

Una 42enne, Erika de Souza Vieira Nunes, ha portato il cadavere dello zio su una sedia a rotelle in una banca di Rio de Janeiro per cercare di incassare un prestito a nome del defunto, ma è stata scoperta e arrestata in flagranza dalla Polizia Civile della città brasiliana, con l’accusa di vilipendio di cadavere e di tentato furto con frode. Il commissario Fabio Souza, responsabile delle indagini, ha affermato di aver già chiesto ai tribunali di ordinare l’arresto definitivo dell’accusata e che sta cercando di stabilire se avesse dei complici.

E’ accaduto martedì pomeriggio in un’agenzia bancaria di Bangù, un popoloso quartiere nella parte occidentale di Rio de Janeiro, dove la donna è arrivata portando su una sedia a rotelle il corpo senza vita dello zio di 68 anni, identificato come Paulo Roberto Braga, .

Vieira Nunes, che ha dovuto tenere la testa del cadavere in piedi per tutto il tempo per evitare che crollasse, ha cercato di completare le pratiche per un prestito di 17.000 reais (circa 3.333 dollari) che l’uomo aveva richiesto virtualmente e di ritirare il denaro. Sebbene la donna affermi di essere la nipote e la badante dell’uomo e che questi fosse vivo quando è arrivata in banca, gli esperti hanno affermato che Braga era morto almeno due ore prima del suo arrivo all’istituto a causa della rigidità e di altri sintomi. I dipendenti della banca si sono allarmati per quello che consideravano il grave stato di salute del richiedente del prestito e hanno chiamato i servizi di emergenza, che hanno confermato il decesso.

In alcuni momenti del video, la presunta nipote insiste affinché lo zio firmi le pratiche per poterle completare e andarsene, arrivando a manipolare le sue mani per prendere una penna e provare a firmare. “Zio devi firmare. Il signore deve firmare. Non posso firmare per il signore. Il signore deve tenere la penna stretta e firmare qui”, dice la donna mentre muove le mani del cadavere davanti agli impiegati della banca, che insistono nell’avvertire che l’uomo è malmesso e molto pallido.