Infarto fulminante: 27enne muore mentre è in un ristorante con amici, inutili i tentativi di salvarlo

Un infarto fulminante a soli 28 anni mentre era a tavola con gli amici, la corsa disperata in ospedale, ma per Jonathan non c’è stato nulla da fare

E’ accaduto intorno alle 23:30 di lunedì sera ad Atripalda, provincia di Avellino. La vittima è Jonathan Napolitano, 27 anni, abitante a Mugnano del Cardinale. Il giovane era insieme ad alcuni amici in un ristorante di Atripalda e stava trascorrendo una serata tranquilla quando all’improvviso è stato colpito da un malore improvviso e si è accasciato a terra. Gli amici hanno subito hanno chiamato i soccorsi e cercato di aiutarlo con una manovra di rianimazione, ma preso atto della gravità della situazione hanno portato il 27enne all’ospedale Moscati di Avellino, dove purtroppo, non c’e stato niente da fare. Jonathan è morto colto da un infarto fulminante che non gli lasciato scampo.

La Procura di Avellino sull’accaduto ha aperto un’inchiesta, un atto dovuto, anche se sul luogo del malore erano giunti immediatamente i Carabinieri della stazione locale proprio per verificare come si fossero svolti i fatti. Johnatan, già orfano di entrambi i genitori, ha lasciato un grande vuoto nella comunità locale. “Oggi per Mugnano è un giorno triste, un giorno di silenzio, un giorno di lutto”, hanno scritto i referenti di Nuova Alleanza. “Nonostante il dolore che aveva dovuto sopportare sin da bambino, Johnatan non ha mai perso il suo sorriso. Profondamente dispiaciuti per questa prematura perdita ci uniamo all’immenso dolore della famiglia. Che la Terra ti sia lieve Jonathan, adesso apri le ali e vola tra le braccia della tua mamma e del tuo papà”.