Porto Empedocle. Poliziotto 35enne si schianta con la moto su cordolo e muore sul colpo: inutili i soccorsi

Un poliziotto agrigentino, ma in servizio al nord, si schianta con la moto su cordolo di cemento e muore sul colpo. Era rientrato a casa da qualche giorno

È avvenuto questa notte sulla Statale 115 in contrada Vincenzella a Porto Empedocle, nell’agrigentino. La vittima è Angelo Melluso, 35 anni, nativo di Agrigento, agente di Polizia Stradale in servizio a Reggio Emilia. Secondo quanto al momento ricostruito, Melluso, in questi giorni rientrato a casa, era alla guida della sua moto, una Royal Enfield 400, quando per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato su un cordolo di cemento armato della carreggiata. L’impatto è stato violentissimo e per agente della Polizia non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento del personale del 118.

Melluso prima di trasferirsi in Emilia Romagna era stato in servizio al distaccamento di Catenanuova, in provincia di Enna. Il sindacato Fsp di polizia ha voluto ricordare il collega: “Stanotte, in un incidente stradale, è venuto a mancare Angelo Melluso, giovane collega che sino a sei mesi fa prestava servizio presso il distaccamento di Catenanuova Rendiamo omaggio e ricordiamo un ragazzo in gamba, un ragazzo solare. La Fsp Polizia di Stato di Enna è vicina ai familiari in questo tragico evento”.

I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri.