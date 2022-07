Porto Empedocle. Tragico incidente sulla SS 115: un motociclista 66enne è morto. Inutile l’arrivo dell’elisoccorso

Un tragico incidente si è verificato questa mattina: un motociclista è deceduto. Ancora da chiarire se si tratta di un incidente autonomo o ci siano altri mezzi coinvolti



È accaduto poco dopo le 9 sulla statale 115 all’altezza del chilometro 184,000, nei pressi di Porto Empedocle, nell’agrigentino. La vittima il 66enne Alfonso Maccanuco, nato ad Agrigento, ma emigrato in Belgio e rientrato in Sicilia per trascorrere le ferie.

Le cause del sinistro sono ancora tutte da verificare. Secondo le prime ipotesi, l’uomo era alla guida ad una Yamaha Virago con targa belga, poi la rovinosa caduta, della quale però al momento non è chiaro se sia stata autonoma, o come trapela in maniera non ufficiale, la moto possa essere stata urtata da un altro mezzo che non si è fermato a prestare soccorso.

Nell’impatto l’uomo sembrava gravemente ferito e sul posto è atterrato l’elicottero del 118, ma purtroppo per il 66enne non c’è stato nulla da fare. I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale

La statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è temporaneamente chiusa ed è deviato sulla statale 115 ter.