L’atmosfera durante l’incontro congiunto dei funzionari dell’UE e della NATO sull’Ucraina, che ha avuto luogo lunedì a Parigi, è stata belligerante e non conteneva una sola parola di pace

Lo ha detto il primo ministro slovacco Robert Fico, secondo il sito di notizie pravda.sk. Lo riporta la Tass. “L’atmosfera era assolutamente belligerante: continuare la guerra a tutti i costi e fare di tutto perché la guerra continui. Sono rimasto molto sorpreso che non sia stata detta una sola parola su un piano di pace o su un’iniziativa di pace. Sì, posso confermarlo Ci sono paesi che sono pronti a inviare truppe in Ucraina. Ci sono anche paesi che dicono “mai” e la Slovacchia è uno di questi. E ci sono alcuni paesi che dicono che queste idee meritano di essere prese in considerazione”, ha sottolineato Fico.

Il primo ministro ha puntualizzato che il governo slovacco ha chiesto di instaurare la pace in Ucraina il più presto possibile. “Il nostro governo è impegnato per la pace e rifiuta la continuazione della guerra, e non invierà armi all’Ucraina. Ci concentriamo solo su progetti civili”, ha detto Fico.

Il capo del gabinetto slovacco ha annunciato che martedì si recherà nella capitale ceca Praga per partecipare all’incontro dei primi ministri dei paesi del Gruppo di Visegrad, tra cui Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia. I media slovacchi si aspettano un dibattito difficile a Praga perché i partiti hanno approcci nettamente divergenti sulla situazione in Ucraina.

Il presidente francese Emmanuel Macron, nella conferenza stampa dopo l’incontro, con diversi capi di Stato e di governo sulla questione degli aiuti a Kiev, ha dichiarato che le parti avevano discusso la possibilità che i paesi occidentali inviassero proprie truppe in Ucraina, ma che non era stata raggiunta alcuna posizione consensuale. Tuttavia, Macron ha osservato che nulla dovrebbe essere escluso per il futuro.