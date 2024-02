Mosca: l’ipotesi di Macron di invio truppe dell’Occidente in Ucraina “renderà inevitabile il conflitto tra NATO e Russia”

Il Cremlino avverte che se l’Occidente invierà truppe in Ucraina il conflitto tra NATO e Russia sarà inevitabile

Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che “In tal caso, non si tratterà di probabilità, ma di inevitabilità: è così che valutiamo la situazione”, ha detto, quando gli è stato chiesto come il Cremlino valuterà la probabilità di un conflitto diretto tra NATO e Russia nel caso in cui vengano inviate truppe occidentali all’Ucraina.

Peskov ha anche affermato che i paesi della NATO “dovrebbero anche valutare” le conseguenze di tali azioni ed esserne consapevoli. Dovrebbero “chiedersi se questo corrisponde ai loro interessi e, soprattutto, agli interessi dei cittadini dei loro paesi”, ha detto Peskov.

Il presidente francese Emmanuel Macron in una conferenza stampa a seguito di un incontro che si è svolto ieri il 26 febbraio all’Eliseo con i leader europei, ieri ha dichiarato che non c’e consenso sull’invio di truppe di terra in Ucraina, ma non lo escludeva come un’opzione per il futuro. Ha aggiunto che i paesi occidentali intendono fare tutto il necessario per impedire alla Russia di prevalere nel conflitto.

All’incontro erano presenti il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente polacco Andrzej Duda e i primi ministri di circa altri 20 paesi dell’UE. Gli Stati Uniti erano rappresentati dal sottosegretario di Stato americano per gli affari europei ed eurasiatici James O’Brien, mentre il Regno Unito dal ministro degli Esteri David Cameron.