Il mezzo militare americano secondo gli analisti russi non sarebbe durato sul campo più di qualche giorno, venendo distrutto da un drone kamikaze russo Lancet

I militari della 15a brigata separata di fucilieri motorizzati delle forze armate russe hanno distrutto un carro armato americano Abrams, rinforzato con protezione dinamica, in direzione Avdeevka. Lo ha annunciato il governatore della regione di Kherson Vladimir Saldo.

“I carri armati Abrams bruceranno proprio come gli altri, come hanno detto i militari russi”. Questo il commento di Dmitry Peskov a proposito del video del carro armato USA in fiamme, rispondendo a una domanda della TASS.