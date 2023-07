Premier israeliano  Netanyahu operato nella notte: inserito un impianto pacemaker

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu la scorsa notte è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per l’impianto di un pacemeker. Le sue condizioni sono considerate buone

Lo ha reso noto il centro medico Sheba di Tel ha-Shomer (Tel Aviv) dove la settimana scorsa gli era stato installato un Holter sottocutaneo. “L’operazione è stata portata a termine con successo. Netanyahu resterà per il momento nel reparto cardiologico”. Il premier, secondo i media, prevede di essere dimesso fra alcune ore per raggiungere la Knesset dove oggi inizia un dibattito di importanza critica per l’approvazione della prima fase della riforma giudiziaria.

Netanyahu pochi giorni fa era stato dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato per problemi di salute, poi ieri un nuovo ricovero e nelle notte l’intervento: “Il primo ministro Netanyahu – si legge in una nota – è stato operato durante la notte per l’impianto di un pacemaker”. Il premier dopo l’operazione è in ‘buone condizioni’ .