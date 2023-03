Prigozhin annuncia piani Wagner: “Entro metà maggio altri 30mila combattenti”

Il capo della Wagner: “Reclutiamo dai 500 agli 800 soldati al giorno”, addestrati anche ad usare armamenti occidentali

Yevgeny Prigozhin, fondatore della compagnia militare privata Wagner che combatte per Mosca in Ucraina, ha affermato che entro la metà di maggio il numero dei suoi combattenti aumenterà di ben 30mila persone. Lo ha annunciato il servizio stampa della compagnia sul suo canale Telegram.

“Entro metà maggio, prevediamo che il numero di combattenti nelle unità aumenterà di circa 30.000”, ha detto Prigozhin, specificando che, in media, Wagner PMC recluta dalle 500 alle 800 persone al giorno.

Il 15 marzo scorso, Prigozhin aveva anche detto al momento è operativa un’unità di artiglieria Wagner che è stata addestrata per lavorare su sistemi di artiglieria americani come gli obici M-777 e con sistemi missilistici anticarro Javelin. Prigozhin ha detto la Wagner acquista questi tipi di armi da “unità ucraine” o le “riceve come trofeo”.