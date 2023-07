Prigozhin è in Russia, Peskov:  “Non seguiamo i suoi movimenti, non abbiamo né la possibilità né la voglia di farlo”

Ieri il presidente Alexander Lukashenko aveva detto che Prigozhin non si trovava in B ielorussia ma in Russia, ma al Cremlino la cosa non interessa

Il Cremlino “non segue i movimenti” di Yevgeny Prigozhin. E’ quanto ha detto il portavoce Dmitry Peskov dopo che il presidente bielorusso Alexander Lukashenko aveva detto che il capo della Wagner non si trovava nel suo Paese maa San Pietroburgo e forse sarebbe andato anche a Mosca Peskov citato dalla Tass, dopo avere “appreso” la notizia ha detto: “Non abbiamo né la possibilità né la voglia di seguire i movimenti di Prigozhin”.

Inoltre Lukashenko: ha aggiunto che nè le autorità della Bielorussia, nè “tanto meno” il presidente Vladimir Putin avevano bisogno di uccidere il fondatore della Wagner Prigozhin. ha affermato il leader bielorusso in un incontro con i giornalisti stranieri. “Se pensate che Putin sia così vendicativo che Prigozhin domani verrà ucciso… No, non lo farà”, ha concluso Lukashenko, confermando che il leader della Wagner sarebbe in Russia.