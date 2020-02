Priolo (SR). Scontro tra auto moto: le lamiere tranciano il piede al centauro. Interviene l’elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di oggi, un motociclista ha perso il piede ed è stato trasferito in elisoccorso

È accaduto sulla Siracusa-Priolo all’altezza dell’ingresso della Cr impianti nord. Secondo una prima ricostruzione, un’auto, per cause in corso di accertamento si è scontrata con una moto, nel violento impatto le lamiere della vettura avrebbero troncato di netto il piede destro del centauro che è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono arrivate tre ambulanze del 118, che vista la gravità delle ferite, per l’uomo hanno richiesto l’intervento dell’Elisoccorso che lo ha trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania.

I rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della stradale.