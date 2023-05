Pupo non andrà più a Mosca e in un audio spiega il perché, ma… “non convince”

In un audio inviato al sito Dagospia, il cantante annuncia che non andrà più a l festival russo, ma rimanda le spiegazioni della ragioni della rinuncia a data da destinarsi

“Non convince” la mezza spiegazione di Pupo sul suo dietrofront a partecipare come “ospite speciale”, oltre che giurato nel galà del 2 maggio “Road to Yalta” considerato il Festival di Sanremo russo, in programma nella sontuosa cornice del Palazzo di Stato del Cremlino dove è stata ricavato un teatro da 6mila posti.

Il cantate italiano, da sempre popolarissimo e amato in Russia, si trovava già in viaggio verso Mosca e le spiegazioni di rito, che sembrano solo un modo per non perdere la faccia, non convincono, l’impressione, ma ovviamente è solo un’opinione dello scrivente, è a che Pupo sia stato “consigliato” a non andare, altrimenti in Italia avrebbe trovato le porte chiuse in tutti i canali televisivi, che spesso lo ospitano e gli hanno affidato programmi… un “consiglio” a quale è difficile dire di no.

Se questa ipotesi e ripetiamo “ipotesi”, fosse vera, ci troveremmo di fronte a qualcosa che assomiglia molto ad un regime, ma aspettiamo la versione ufficiale di Pupo, quando e se ci sarà e magari ci convincerà che siamo solo dei complottisti.