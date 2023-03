Putin a Mariupol, guida personalmente l’auto e incontra i residenti: “Prima visita nel Donbass”

Il Presidente russo è arrivato in elicottero, poi ha guidato personalmente l’auto per le strade cittadine ed ha incontrato i residenti

Il presidente russo Vladimir Putin ha effettuato “una visita di lavoro” a Mariupol, nel territorio della Repubblica popolare di Donetsk. Si tratta della prima visita in assoluto di Putin nel Donbass. Lo rende noto il servizio stampa del Cremlino, citato dall’agenzia russa Tass.

Come visibile dal video, il Presidente russo è arrivato a Mariupol in elicottero, poi ha guidato personalmente un suv Toyota blindato lungo le strade della città, fermandosi in diverse località. Durante il viaggio, il vice primo ministro russo Marat Khusnullin ha fatto un rapporto dettagliato sui lavori di ricostruzione della città e dei suoi dintorni.

“In particolare, il rapporto riguardava la costruzione di nuovi quartieri residenziali, strutture sociali ed educative, infrastrutture di servizio e centri medici”, hanno detto dal servizio stampa del Cremlino.

Putin ha parlato con i residenti del distretto Nevsky e ha visitato un appartamento su invito di una famiglia che vive lì.

Proprio pochi giorni fa l’amministrazione russa aveva inaugurato una piattaforma per elicotteri sull’acciaieria Azovstal di Mariupol, per mesi roccaforte del battaglione neo-nazista ucraino Azov.