Putin: “Armi da Kiev al Medio Oriente attraverso il mercato nero. Il livello di corruzione in Ucraina è noto”

“E’ probabile che le armi provenienti dall’Ucraina siano arrivate in Medio Oriente attraverso il mercato nero”

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa dopo la sua visita in Kirghizistan per il vertice della Csi. Lo riporta Ria Novosti. “Dubito che ci siano state consegne di armi dall’Ucraina, ma non ho dubbi che ci sia una fuga di armamenti da lì. E’ noto che il livello di corruzione in Ucraina è molto alto. Il mercato nero si sta sviluppando in modo tale che ci sono sono molti che vogliono acquistare e in Ucraina ci sono molti che vogliono vendere”, ha denunciato il leader russo