Secondo il decreto presidenziale russo, anche i parenti di coloro che hanno combattuto per l’esercito russo contro Kiev otterranno a loro volta il diritto di richiedere la cittadinanza russa per il ricongiungimento familiare

I cittadini stranieri che hanno concluso un contratto con le forze armate russe, ossia che hanno combattuto per Mosca in Ucraina durante la guerra in corso, potranno ora richiedere la cittadinanza russa. Lo afferma un decreto del presidente russo Vladimir Putin pubblicato sul portale ufficiale delle informazioni legali del Cremlino.

Secondo il decreto, i loro parenti otterranno il diritto di richiedere la cittadinanza russa per il ricongiungimento familiare. Durante la guerra ucraina entrambe le parti in conflitto, soprattuto per motivi ideologici nel caso di Mosca, hanno visto un considerevole afflusso di soldati di ventura prendere parte alle battaglie.