Ucraina, bombardamenti russi. Kiev chiede Consiglio NATO-Ucraina il 10 gennaio prossimo

La guerra non va bene per Kiev che richiede una riunione urgente del Consiglio NATO-Ucraina. L’incontro si terrà a Bruxelles il 10 gennaio su richiesta di Kiev, ha detto il portavoce della NATO Dylan White.

“Il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg convocherà una riunione del Consiglio NATO-Ucraina mercoledì 10 gennaio a livello di ambasciatori su richiesta dell’Ucraina a seguito dei recenti attacchi missilistici e di droni russi”, ha scritto il portavoce sulla piattaforma X (ex Twitter).

#NATO Secretary General @jensstoltenberg will convene a meeting of the NATO-#Ukraine Council on Wednesday 10 January at ambassadorial level on Ukraine’s 🇺🇦 request following recent Russian missile & drone attacks. pic.twitter.com/AYKHTgcxgW

— Dylan White (@NATOpress) January 4, 2024