Putin domani in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi, giovedì il presidente iraniano Raisi a Mosca

Colloqui più che amichevoli per la Russia con i maggiori paesi arabi sul conflitto israelo-palestinese e sul mercato del petrolio, il tutto mentre il famoso mandato d’arresto dell’Aia appare sempre più insignificante

Il Cremlino lo ha confermato: il presidente russo Vladimir Putin si recherà domani in visita in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti per tenere dei colloqui sul conflitto israelo-palestinese e sul mercato del petrolio, con sia la Russia che i Paesi arabi facenti parte dell’Opec+.

A riferirlo le agenzie russe, con il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha confermato anche che giovedì, il giorno dopo le visite di Putin in Arabia Saudita e negli Emirati, il presidente riceverà al Cremlino il suo omologo iraniano, Ebrahim Raisi. L’Iran, sempre più vicina alla Russia, ha anche venduto armi a Mosca per la guerra ucraina, confermando Teheran come partner strategico di Mosca in chiave anti-occidentale.

Sempre in tema di visite internazionali, il Cremlino ha però oggi specificato che non è stata ancora presa nessuna decisione riguardo all’eventuale partecipazione di Putin al prossimo G20, che si terrà nel Brasile del presidente Lula. Importante notare che il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha già dichiarato che Brasilia intende invitare Putin al vertice del 2024, malgrado il Brasile riconosca la Corte Penale Internazionale e faccia parte del Trattato di Roma. In questo senso, l’eventuale partecipazione di Putin, su stesso invito di Lula, minerebbe ancor di più l’immagine e l’effettivo valore della Corte, il cui mandato d’arresto non verrebbe evidentemente applicato.