Qatar: “Inazione internazionale su Gaza è vergognosa”, Iran chiede sanzioni contro Israele

Il Ministro degli Esteri iraniano Abdollahian: “I criminali di guerra del regime israeliano dovrebbero essere processati nei tribunali internazionali e puniti”, lo sceicco Tamim bin Hamad Al-Thani si scaglia invece contro la comunità internazionale per aver “permesso” “l’uccisione sistematica e deliberata di civili innocenti, compresi donne e bambini”

I Paesi arabi protestano sempre più duramente contro la guerra di Israele che, dichiarata contro Hamas, sta però falciando la popolazione civile palestinese. Il sovrano del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al-Thani, aprendo oggi a Doha una riunione del Consiglio di cooperazione del Golfo, ha attaccato quella che ha definito la “vergognosa” inazione internazionale sulla guerra israelo-palestinese.

“È vergognoso che la comunità internazionale permetta che questi crimini odiosi continuino da quasi due mesi, durante i quali continua l’uccisione sistematica e deliberata di civili innocenti, compresi donne e bambini”, ha dichiarato l’emiro del Qatar, nazione chiave nei negoziati tra Israele e Hamas riguardo la liberazione degli ostaggi.

Dello stesso tenore, sempre oggi, le parole del capo della diplomazia di Teheran Hossein Amir Abdollahian secondo cui la comunità internazionale deve imporre un embargo sui beni di fabbricazione israeliana e ritenere Israele responsabile dei crimini di guerra commessi nella Striscia di Gaza dal suo esercito.

“È necessario fermare le esportazioni di energia verso Israele e imporre un embargo sulle merci fabbricate in Israele. Questo è il minimo che possiamo fare per dimostrare che siamo con la gente di Gaza. I criminali di guerra del regime israeliano dovrebbero essere processati nei tribunali internazionali e puniti”, ha detto in una riunione di alti diplomatici dei Paesi del Caspio a Mosca.