Time candida Putin a “Persona dell’Anno”, Cremlino: “Svolge ruolo straordinario nel mondo”

La notizia non stupisce in realtà molto: già nel 2022 era stato giudicato tra le 100 persone più influenti al mondo dalla rivista statunitense, che nel 2007 lo aveva già riconosciuto come “Person of the Year”

Un segno dei Tempi? L’anno scorso la persona dell’anno di Time era stato Zelensky e “lo spirito dell’Ucraina” quest’anno il capo di Kiev non è nemmeno tra i candidati: c’è invece il presidente russo Vladimir Putin tra i nove candidati in corsa per il “Person of the Year”.

Il vincitore del riconoscimento del Time – la cui prima “Persona dell’Anno” è datata 1927 – sarà annunciato mercoledì, mentre ieri la rivista ha rivelato la lista corta dove Putin figura accanto al presidente cinese Xi Jinping, al re Carlo III d’Inghilterra, a Barbie dal film omonimo, alla cantante americana Taylor Swift, allo sviluppatore di ChatGPT Sam Altman, così come sceneggiatori e attori di Hollywood.

La notizia è stata commentata anche dal Cremlino, dove il portavoce Dmitry Peskov ha dichiarato: “Vedremo. In ogni caso, il ruolo di Putin nel nostro paese e nel mondo è difficile da sottovalutare. Inequivocabilmente, Putin gioca un ruolo straordinario nel mondo”. Il portavoce ha poi aggiunto che la nomina non ha avuto in realtà molta importanza per il presidente stesso.