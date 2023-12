Palma di Montechiaro, 50enne sfregiata al volto con acido dal marito che resta gravemente ferito a sua volta

Aveva denunciato il marito per maltrattamenti che l’aspetta sotto casa e la sfregia al volto con dell’acido, rimanendo a sua volta gravemente ferito

È accaduto intorno alle ore 13, in via Tiepolo a Palma di Montechiaro nell’agrigentino. La vittima è una cinquantenne del luogo sfregiata dal marito 48enne dal quale si era separata da tempo, ma ancora formalmente sposati e sembra fosse ospite in una comunità protetta, dopo la denuncia al marito per maltrattamenti.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, questa mattina si è recato nell’abitazione in via Tiepolo e si sarebbe nascosto dietro la porta, dove ha atteso la cinquantenne che era andata per prendere dei vestiti, poi quando la donna è entrata di casa gli ha lanciato l’acido addosso, colpendola al volto e alle spalle. La donna però ha reagito con forza ed è nata una colluttazione, durante la quale l’acido si è riversato quasi tutto sulle mani dell’uomo che è rimasto seriamente ferito.

Sul posto oltre agli agenti della polizia di Stato sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno soccorso i due, la donna è stata portata al’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, non si conoscono le due condizioni, mentre il marito in condizioni più gravi, è stato trasferito al centro Grandi ustioni dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania.