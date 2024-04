Putin: “La Conferenza per la pace in Svizzera senza Mosca è un fenomeno da baraccone”

Commento sarcastico del presidente russo Vladimir Putin sulla conferenza per la pace organizzata dalla Svizzera per giugno, senza la Russia, che ha definito “un fenomeno da baraccone”

Il capo del Cremlino incontrando il a Mosca il presidente bielorusso Lukashenko ha sottolineato, “Non siamo stati invitati. E dicono che abbiamo rifiutato. Allo stesso tempo dicono che senza di noi è impossibile decidere qualsiasi cosa”. Il presidente russo ha aggiunto: “Sarebbe divertente, se non fosse così triste.” Lukashenko ha risposto che, in assenza della Russia, i partecipanti alla conferenza a tema ucraino in Svizzera non potranno che accordarsi su un’ulteriore escalation.