Putin: “Perdite catastrofiche tra le truppe ucraine, distrutti i Leopard ” e Berlino avverte kiev: “Non possiamo rimpiazzarli”

Putin: “Perdite catastrofiche tra le truppe ucraine, distrutti centinaia di Leopard tedeschi” e a conferma diffonde diversi video. Preoccupata Berlino che avverte kiev: “Non siamo in grado di rimpiazzarli”

La controffensiva ucraina prosegue, ma a parte proclami propagandistici di conquiste di poche centinaia di metri di territorio, i video pubblicati dai russi mostrano bradley americani distrutti leopard tedeschi oltre che distrutti anche catturati dalle forze russe. Un danno militare ed economico mostruoso. oltre che il danno d’immagine che dimostra che carri armati forniti di recente dagli alleati occidentali, non sono invincibili e non possono cambiare le sorti della guerra. Ad assicurare che le perdite tra le truppe ucraine sono “catastrofiche” è stato il presidente russo, Vladimir Putin in persona.

Mosca sul profilo Telegram del ministero della Difesa, ha pubblicato i video, in cui mostra di avere catturato per la prima volta in Ucraina dei carri armati Leopard 2 di fabbricazione tedesca e dei blindati Bradley prodotti negli Usa. “Alcuni dei mezzi da combattimento hanno ancora i motori funzionanti, segno che la battaglia è durata poco e che gli equipaggi ucraini sono fuggiti”, afferma il ministero di Mosca.

Un duro colpo per i principali fornitori dei tank. La Germania ha avvertito Kiev, mettendola al corrente che non riuscirà a sostituire subite almeno nell’immediato, i carri armati persi sul campo di battaglia, distrutti o abbandonati dai militati di Kiev.

A dare la brutta notizia a Zelensky è stato il il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, in un’intervista con l’emittente tedesca Rtl andata in onda l’altro ieri sera, in cui gli è stato mostrato il filmato nel quale si vedevano alcuni veicoli occidentali finiti nelle mani dei russi, tra i quali carri armati Leopard di fabbricazione tedesca. Il ministro dopo la visione ha commentato: “Sfortunatamente è nella natura della guerra che le armi vengono distrutte, che i carri armati vengono distrutti e le persone uccise. Non riusciremo a sostituire ogni carro armato finito fuori uso”

Vladimir Putin, oltre ad affermare che perdite per le truppe di Kiev nel corso della controffensiva contro la Russia sono “pressoché catastrofiche”, ha aggiunto che ” L’esercito ucraino ha perso più di 160 carri armati e 360 veicoli corazzati, andati distrutti nel tentativo di riconquistare i territori annessi, mentre la Russia, ha avuto “perdite dieci volte inferiori”, ammettendo che dall’inizio della controffensiva ucraina il 4 giugno il suo esercito ha perso 54 carri armati.

“Il nemico non ha avuto successo in nessuno dei settori del fronte. Ha perdite pesanti”, ha continuato il leader russo, preannunciando che Kiev non potrà resistere a lungo con le sole armi fornite dai suoi alleati occidentali, dal momento che la sua industria militare non produrrà “nemmeno una briciola” e sta per scomparire.