Torna a casa è si ritrova con un coccodrillo di 3 metri nella piscina: il video della cattura 

Il proprietario di una casa nello Stato americano della Florida scopre un coccodrillo di oltre 3 metri nella sua piscina

È successo nel cuore della notte di domenica scorsa. il proprietario della villa, ha sentito dei rumori non consueti in giardino, è quindi uscito per vedere cosa stesse accadendo e con grande stupore, e tanta paura, ha scoperto che un grosso coccodrillo di oltre 3 metri, nuotava indisturbato nella sua piscina.

L’uomo ha chiamato subito il centro di controllo animali e sul posto sono arrivati un cacciatore specializzato e un agente delle forze dell’ordine, che hanno catturato il grosso rettile che poi è stato portato in un altro luogo e rilasciato in natura.