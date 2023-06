Lukashenko: “L’Occidente non si illuda, per usare armi nucleari mi basta una telefonata a Putin”

Lukashenko torna sulla minaccia di utilizzare i missili nucleari russi posizionati in Bielorussia

“Una telefonata del presidente russo Vladimir Putin sarebbe sufficiente alla Bielorussia per utilizzare le armi nucleari tattiche russe immagazzinate nel Paese”. Lo ha dichiarato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko in un’intervista al canale russo Rossiya 1. “Non sarà un problema coordinarsi: io risponderò e lui risponderà al telefono in qualsiasi momento, ovunque ci troveremo. Ci siamo già accordati”, ha detto.