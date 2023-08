Quattro tank Leopard 2 e due T-72 ucraini distrutti: la colonna di Kiev spazzata via dai russi a Zaporizhzhia – VIDEO

Cingoli strappati, torrette saltate, interi carri armati bruciati e i migliori ridotti in condizione di non funzionare: questo quello che i soldati ucraini si sono travati davanti in uno dei percorsi di guerra di Zaporizhzhia, dove una colonna di comilitoni è stata spazzata via dalle forze della Federazione Russa

Zaporizhzhia è uno dei fronti più caldi dell’attuale fase di “controffensiva ucraina” della guerra in Ucraina, e proprio dalla regione famosa per ospitare la più grande centrale nucleare d’Europa – in mano ai russi dall’inizio del conflitto – arrivano le terribili immagini che mostriamo: un’intera colonna di carri armati ucraini spazzata via dalle forze russe.

Come si vede dal video, almeno 4 tank Leopard 2 e altri 2 T-72 ucraini sono stati distrutti dai russi. Da notare che buona parte dei tank erano dotati di sistema di dissinnesco mine frontale, quindi pare evidente che la colonna sia stata attaccata, forse dall’alto, e non distrutta dalle numerose mine anti-carro sparse nei campi.