Sarcasmo di Mosca sui 4 capi d’accusa a Trump: “accusato a un anno dal voto, che coincidenza…”

C’è sarcasmo nelle parole della portavoce del ministero russo degli Esteri Maria Zakharova, che ironizza sui quattro capi d’accusa nei confronti di Donald Trump

Zakharova con sarcasmo, definisce “una coincidenza” il fatto che le accuse siano state formalizzate un anno prima delle presidenziali americane del 2024. “Trump deve rispondere di quattro accuse – scrive Zakharova su Telegram – cospirazione per frodare gli Stati Uniti; cospirazione per ostruire un procedimento ufficiale; ostruzione e tentativo di ostruzione di un procedimento ufficiale e cospirazione contro i diritti civili dei cittadini. Per coincidenza avviene a un anno dalle elezioni americane…”.