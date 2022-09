Renzi a Palermo super scortato davanti a un centinaio di persone: “Del M5s non condivido nulla”

“Del M5s non condivido nulla. Quello che non posso accettare è che un ex premier minacci fisicamente un altro presidente del Consiglio. Questo è un linguaggio di stampo minatorio e, persino, politico-mafioso”

È quanto ha detto il leader di IV Matteo Renzi, nell’incontro elettorale organizzato ai giardini del Teatro Massimo, in piazza Verdi, a Palermo, davanti ad un centinaio di persone, ma con una massiccia presenza delle forze dell’ordine. Dopo il botta e risposta di Renzi con Giuseppe Conte, che lo ha “invitato” a venire a parlare ai palermitani senza scorta, la questura temendo disordini, già dal pomeriggio aveva schierato un folto cordone di agenti che hanno presidiato la zona.

Il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte infatti, provocatoriamente, aveva invitato il leader di IV, che ha basato la sua campagna elettorale sull’eliminazione del reddito di cittadinanza, ad andare a Palermo senza scorta. Renzi ha risposto per le rime, definendo Conte un “mezzo uomo” e accusandolo di essere causa dei messaggi intimidatori ricevuti sui social dopo le sue esternazioni.

Nel comizio elettorale di ieri Renzi ha ribadito il suo pensiero: “Il reddito di cittadinanza non tira fuori dalla povertà, serve il lavoro. La Sicilia non crescerà con i sussidi e l’assistenzialismo, sono decenni che questo metodo non funziona ma nel caso dei 5 Stelle è elevato a campagna elettorale. Quando io vedo in alcuni quartieri palermitani arrivare la gente con la tesserina gialla del reddito e dire ‘papà mio’, mi chiedo come si faccia a fare una campagna che è tutta basata sul clientelismo e sul voto di scambio”.

Il leader di Italia viva ha aggiunto: “Vedremo quello che accadrà, io non giudico. Penso che però che ci sia una Sicilia fatta da gente perbene e dico ai giovani siciliani non accontentatevi di chi dice che vi dà il reddito per togliervi dalla povertà, perché non è vero”.

Una considerazione però va fatta, è giustissimo dare un lavoro e non un sussidio, però Renzi dovrebbe spiegare come, in un momento in cui in Sicilia e non solo, un po tutte le attività commerciali stanno chiudendo, come farà a dare lavoro.