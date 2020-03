Ribera. Montalbano: “Applicare sospensione tributi locali a lavoratori autonomi per alleviare problemi coronavirus”

L’ex assessore al Comune di Ribera Francesco Montalbano invia interrogazione al Presidente del Consiglio, nelle quale chiede la sospensione del pagamento dei tributi locali ai lavoratori autonomi bloccati a casa a causa dell’emergenza coronavirus

“I lavoratori autonomi (agricoltori, artigiani, imprenditori, commercianti, professionisti etc.) in generale e i lavoratori a chiamata in particolare – scrive Francesco Montalbano – stanno soffrendo più di altri, perché essendo costretti a restare a casa non possono garantire il sostentamento alle loro famiglie.

Il Governo attraverso il MEF ha già provveduto a differire i versamenti previsti per il 16 marzo, mentre il Comune di Ventimiglia di Sicilia, primo esempio virtuoso della nostra regione, ha deliberato la sospensione di tutti i tributi locali per alleviare le difficoltà dei propri concittadini”.

“La sospensione dei tributi – continua il candidato a sindaco – se fosse adottata anche dal Comune di Ribera, tenuto conto anche delle disponibilità finanziari attuali dell’ente, potrebbe rappresentare un segnale di attenzione e di sostegno concreto alle tante famiglie che si trovano in difficoltà”.

Infine il consigliere comunale INTERROGA il Sindaco, con richiesta di risposta scritta, per conoscere l’intenzione e la volontà dell’Amministrazione Comunale di adottare un provvedimento di sospensione di tutti i tributi locali e il differimento di eventuali rateizzazione già accordate.