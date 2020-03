S. Margherita (AG). Sindaco: “State a casa, in provincia 7 posti terapia intensiva, combattiamo a mani nude”

Poi la bordata del Sindaco Valenti all’ASP: “Non mi hanno avvisato del secondo contagiato del mio Comune”

Il Sindaco di Santa Margherita Franco Valenti entra a gamba tesa sulla notizia stampa del secondo caso di covid 19 in città. “Io da parte dell’Asp non ho ricevuto alcuna notizia, non è giusto che venga a sapere le cose dalla stampa”.

Il sindaco ha però rassicurato: “Il nuovo caso riguarda un cittadino margheritese che non sta a Santa Margherita da Febbraio e che è ricoverato in una struttura fuori dalla provincia. Quindi ad oggi è solo uno il caso di positività al virus in città”.

Valenti richiama però l’attenzione dei suoi cittadini: “Dovete sapere che in provincia di agrigento non siamo messi bene, abbiamo solo 7 posti di terapia intensiva e mancano pure le mascherine. Per questo dovete stare a casa il più possibile e uscire solo per motivi di estrema necessità. – ma poi conclude – Se ci impegneremo, insieme ce la faremo. Santa Margherita c’è”.