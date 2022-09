Sabotaggio Nord Stream. Ambasciata russa in Italia su tweet ex Ministro polacco Sikorski: “Terrorismo”

Fa discutere il tweet dell’europarlamentare polacco Sikorski, che ha postato su Twitter la foto delle fughe di gas nel Mar Baltico che hanno seguito le esplosioni dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 scrivendo a corredo un eloquente: “Grazie, USA”, lasciando pensare che avesse attribuito agli Stati Uniti il sabotaggio dei due impianti che trasportano gas naturale dalla Russia alla Germania.

Un tweet che come c’era da aspettarsi non è passato per nulla inosservato essendo espressione dell’ex ministro della Difesa e degli Affari Esteri polacco, Radek Sikorski, attualmente deputato europeo e presidente della delegazione Ue-Usa al Parlamento europeo.

Sul caso è intervenuta su Telegram anche l’Ambasciata russa in Italia che sullo screen del tweet di Sikorski ha scritto: “Se questo non è terrorismo, allora cos’è il terrorismo?”