Ambasciata USA a Mosca chiede agli americani di lasciare subito la Russia

L’ambasciata degli Stati Uniti a Mosca ha esortato i cittadini statunitensi a lasciare urgentemente la Russia. “I cittadini statunitensi non dovrebbero recarsi in Russia e coloro che risiedono o viaggiano in Russia dovrebbero lasciare la Russia immediatamente mentre rimangono limitate opzioni di viaggio commerciale”, ha affermato l’ambasciata.

Il messaggio contiene un avvertimento “La Russia può rifiutarsi di riconoscere la cittadinanza statunitense per chi ha doppia cittadinanza, negare l’accesso all’assistenza consolare statunitense, impedire la partenza dalla Russia e arruolare persone con doppia cittadinanza per il servizio militare”.

Ieri anche Bulgaria e Polonia hanno raccomandato ai propri cittadini di lasciare urgentemente la Russia e di astenersi dal viaggiare nel Paese.