Salute & Benessere. Fentanyl farmaco antidolorifico spesso usato come stupefacente, ma è pericolosissimo

Il fentanyl è un farmaco usato in campo chirurgico e nella gestione del dolore cronico dei pazienti oncologici, ma che può diventare una sostanza stupefacente pericolosissima quando viene utilizzato in modo scorretto

L’allarme è scattato negli Stati Uniti, dove secondo i dati ufficiali registrati nel 2022, il fentanyl ha causato quasi il 70% degli oltre 100mila decessi per overdose da oppioidi. La molecola principale di questi farmaco è un oppioide sintetico, sviluppato nel 1960 da Paul Janssen, il fondatore della Janssen Pharmaceutica ed è utilizzato nel trattamento del dolore cronico, soprattutto in pazienti oncologici sottoposti a cure palliative, oltre che come anestetico e sedativo post operatorio in chirurgia.

La sua azione è quella di un agonista forte dei recettori μ per gli oppioidi, e ha una potenza pari a 100 volte quella della morfina e 50 volte quella dell’eroina. Proprio per questo, risulta estremamente pericoloso quando viene utilizzato “liberamente”, senza quindi supervisione medica: appena 2 milligrammi di prodotto sono sufficienti per raggiungere una dose potenzialmente letale per la maggior parte delle persone.

Il fentanyl in Italia è inserito, insieme a circa 30 suoi analoghi, nella tabella 1 delle sostanze stupefacenti. Il suo utilizzo è permesso quindi unicamente in ambito medico, previa prescrizione con ricetta non ripetibile. Si presenta come una polvere bianca, viene somministrato come soluzioni per via iniettiva, o utilizzato in forma ci cerotti da applicare sulla pelle o di “lecca lecca” in pasticche.

Gli effetti: dall’anestesia alla terapia del dolore

L’utilizzo terapeutico è legato all’efficace azione analgesica e anestetica. Gli effetti collaterali in questo caso sono principalmente nausea, vomito, costipazione e stordimento. Come stupefacente produce un senso di rilassatezza ed euforia, ma induce anche velocemente dipendenza, e una tolleranza crescente che induce ad aumentarne il consumo.

Quando viene interrotto l’uso compaiono i sintomi caratteristici dell’astinenza, come sudorazione, ansia, diarrea, dolori ossei, crampi addominali, brividi e pelle d’oca. I pericoli durante l’uso sono legati all’insorgenza di depressione respiratoria, incoscienza, coma, arresto cardiaco, che possono portare al decesso. Gli effetti della sostanza possono essere contrastati con la somministrazione tempestiva di naloxone, che rappresenta quindi un autentico antidoto salvavita in caso di overdose della sostanza.

La diffusione illegale del fentanyl è un problema di portata globale

Viene venduto come sostanza stupefacente, ma anche, e soprattutto, utilizzato per il taglio di altre droghe come l’eroina, visto che la potente azione stupefacente ne rende estremamente economico l’utilizzo.

Gli Stati Uniti sono al momento il principale mercato mondiale: nel 2022, i sequestri di fentanyl e dei suoi analoghi hanno raggiunto livelli record, per un totale di oltre 6 tonnellate in polvere e 59,6 milioni di compresse contraffatte e contenenti fentanyl (le quantità sequestrate equivalgono a oltre 398 milioni di dosi letali di fentanyl, quasi il doppio di quelli eseguiti nel 2021).

Anche in Europa la disponibilità sul mercato illegale del fentanyl è aumentata notevolmente a partire dal 2012, così come i decessi riconducibili al suo utilizzo. Nel 2021, nei paesi Ue sono stati segnalati 137 decessi associati al fentanyl: 88 in Germania, 18 in Lituania, 9 in Austria, 6 ciascuno in Danimarca e Finlandia, 4 in Estonia, 2 ciascuno in Slovenia e in Portogallo, 1 in Ungheria e in Lettonia.

In Italia la circolazione illegale del fentanyl è ancora contenuta

Dal 2016 a oggi, il sistema nazionale di allerta rapida del Dipartimento per le Politiche Antidroga ha diffuso 2 comunicazioni per decessi (uno nel 2018 e uno nel 2019), 5 comunicazioni riguardanti intossicazioni non letali e 2 segnalazioni relative al consumo di fentanyl riscontrato dall’analisi di campioni biologici di altrettante persone in trattamento presso i Serd.

