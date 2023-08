Santa Margherita (Ag). Concerto di Enrico Ruggeri il 23 agosto per il Terre Sicane Wine Fest 2023 – Ingresso libero

Terre Sicane Wine Fest 2023 : gran finale il 23 agosto con il grande concerto di Enrico Ruggeri in Piazza Matteotti a ingresso gratuito

Si avvicina l’atteso gran finale del Terre Sicane Wine Fest 2023 di Santa Margherita di Belice: dopo lo spettacolo di ieri sera di Lello Analfino e l’evento di questa sera, il prossimo mercoledì 23 agosto sarà la volta del grande cantautore Enrico Ruggeri. Con successi come Il mare d’inverno, Quello che le donne non dicono, Mistero e tante altre Hit, è atteso un grande successo di pubblico in Piazza Matteotti per il concerto che sarà ad ingresso gratuito.

Il finale delle Terre Sicane Wine Fest rappresenta ovviamente l’ennesima dimostrazione di come nei comuni dell’agrigentino e non solo si sia molto puntanto su eventi di richiamo a ingresso libero, peccato che Sciacca – e la sua giunta guidata dal sindaco Fabio Termine – si sia distinta per aver fatto l’esatto contrario puntando praticamente esclusivamente su eventi privati a pagamento, rinunciando così all’affluenza che questo genere di eventi portano in città ed al ritorno economico ovvio per le attività locali.