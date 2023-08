Burkina Faso e Mali trasferiscono aerei da guerra a difesa del Niger: “Risposta a possibile intervento militare” – VIDEO

Le principali nazioni alleate del Niger golpista si preparano a ogni possibile intervento militare dell’Ecowas

Ieri, 18 agosto 2023, la televisione nazionale del Niger ha trasmesso immagini degli aerei Embraer EMB 314 Super Tucano di fabbricazione brasiliana inviati dal Mali e dal Burkina Faso per sostenere il Niger in caso di un potenziale intervento dell’Ecowas, paventanto nei giorni scorsi a seguito dell’attivazione delle forze di risposta rapida dell’alleanza africana per il “ripristino dell’ordine costituzionale in Niger”.

Da quanto si apprende, l’obiettivo del trasferimento dei Super Tucano sarebbe quella di supportare anche con attacchi al suolo e copertura aerea le truppe a terra. Del resto tale modello di aereo militare è nato negli anni ’90 far fronte ad una richiesta del governo brasiliano di avere un aereo capace di svolgere missioni di controllo e sorveglianza delle regioni amazzoniche e svolgere compiti di antiguerriglia con capacità di attacco leggero. Realisticamente non è dato sapere quanti di questi aerei siano stati trasferiti al Niger, del resto a settembre 2018 risultavano in servizio nel Burkina Faso solo 3 esemplari, altri 3 sarebbero a disposizione del Mali.