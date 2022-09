Schiaffo di Putin a Biden: concede la cittadinanza russa a Edward Snowden ‘gola profonda’ dell’Nsa americana

Putin ha firmato un decreto presidenziale con il quale ha concesso la cittadinanza russa a Edward Snowden, la ‘gola profonda’ dell’Nsa americana. Edward Snowden è dunque nell’elenco dei nuovi cittadini russi. Di fatto si tratta di uno schiaffo a Biden in un momento in cui le relazioni tra Washington e Mosca sono ai minimi storici a causa del conflitto in Ucraina.

Edward Snowden nato il 21 giugno 1983, è la ‘gola profonda’ dell’Nsa americana, famoso nel mondo perché nel 2013 ha rivelato i dettagli dei segretissimi programmi di sorveglianza di massa del governo statunitense e quello britannico.