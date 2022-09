Le elezioni politiche hanno visto trionfare il centrodestra a trazione Fratelli d’Italia e gli scrutini sono alla fine: il nuovo Parlamento è quasi completato

Gli scrutini nei collegi uninominali, quelli per intenderci in cui basta prendere un voto in più del secondo per vincere, sono finiti ed ecco chi sono i nuovi eletti in Sicilia alla Camere dei Deputati e al Senato della Repubblica.