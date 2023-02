Sciacca. Carnevale 2023: è caos. Opposizione chiede al sindaco se si farà, in che modo e con quali soldi

Mentre nei paesi limitrofi fervono i preparativi, a Sciacca il carnevale 2023 non si farà o forse si. I Gruppi Consiliari di Opposizione chiedono al sindaco – che tace – di essere messi a conoscenza di eventuali programmi in corso di realizzazione

La Coalizione Messina, che raggruppa i Gruppi Consiliari di Opposizione al Comune di Sciacca, non avendo avuto notizie, se non dai giornali locali che pare ne sappiano più degli amministratori, presentano un’interrogazione a risposta scritta al sindaco Fabio Termine, con la quale chiedono di essere messi a conoscenza sulle notizie che dal 16 al 21 febbraio il Carnevale 2023 a Sciacca si farà.

L’opposizione pone al sindaco una serie di ovvie domande, in primis su quanto costerebbe in soldoni la manifestazione, che comunque sarebbe in forma ridotta rispetto agli standard di quello che una volta era tra i più belli carnevali d’Italia e se ci saranno i “soliti” operatori esterni a realizzarlo.

DI SEGUITO LA NOTA COMPLETA

Egregio Sindaco,

apprendiamo, da notizia di stampa ormai acclarata, la volontà dell’Amministrazione Comunale di celebrare il “Carnevale di Sciacca” nel mese di Maggio prossimo. Su questa ipotesi, gli scriventi non sono ancora stati ufficialmente informati nelle opportune sedi. Sempre grazie alla stampa, in un continuo susseguirsi di notizie, sembrerebbe palesarsi la volontà dell’amministrazione comunale di allestire un cartellone di eventi per i giorni tradizionali della festa che, ricordiamo, si celebra dal 16 al 21 febbraio. La precarietà organizzativa e la totale assenza di programmazione ci induce oggi a sottoscrivere questa interrogazione, a risposta scritta, al fine di conoscere dettagli e sviluppi amministrativi che l’amministrazione intende portare avanti. L’assenza di programmazione non agevola gli eventuali aspetti positivi di ricaduta per il territorio e, in particolare, per il centro storico della nostra città. Gli alberghi e le attività commerciali sono in attesa di capire il da farsi per quelle giornate. L’eventuale assenza di una corretta promozione non gioverà all’intero comparto turistico/commerciale cittadino. L’assenza di programmazione ha indotto, tra le altre cose, le amministrazioni dei comuni limitrofi a coinvolgere e valorizzare i locali operatori del carnevale che, da settimane ormai, hanno ufficializzato la loro partecipazione alle diverse manifestazioni che si terranno nell’hinterland.

Per queste ragioni, si interroga l’Amministrazione comunale per conoscere:

A) Cosa è previsto nei giorni ufficiali del Carnevale (dal 16 al 21 febbraio)? Per quali ragioni non si è celebrato il Carnevale con formula piena e tradizionale nelle date prestabilite da calendario?

B) Quali maestranze e con quali tipologie di eventi?

C) A quanto ammontano gli eventuali costi di realizzazione (incidenza sul bilancio comunale)di queste manifestazioni legate al mese di febbraio?

D) L’eventuale organizzazione di queste serate sarà in capo al Comune o è intenzione dell’Amministrazione coinvolgere partner privati? Se si, in che modo? Sono pervenute istanze di sponsor?

E) L’amministrazione è a conoscenze o di eventuali eventi o iniziative privati che si terranno a Sciacca il sabato di carnevale? Se si, ha intenzione di sponsorizzare o supportare, anche con servizi, tali eventi? (cosi come avvenuto durante le festività natalizie).

F) Sono pervenute al protocollo del Comune proposte di artisti locali che hanno messo a disposizione la propria professionalità, anche gratuita, per supportare l’eventuale organizzazione di un palinsesto artistico? Se si, l’amministrazione ha riscontrato queste richieste?

Ed ancora, data l’attualità della tematica, gli scriventi interrogano l’Amministrazione comunale in merito all’eventuale edizione di maggio del nostro carnevale:

-Qual è l’intendimento organizzativo della festa prevista a Maggio?

– A cosa hanno condotto le diverse interlocuzioni con i carristi?

– Sono state esaudite le richieste avanzate dai carristi in merito agli aspetti legati alle responsabilità?

– E’ stata avviata una interlocuzione con gli organi competenti per conoscere eventuali prescrizioni relative alle sfilate?

– E’ vera la notizia che l’Amministrazione intende riformulare i contributi da destinare alle Associazioni culturali per la realizzazione dei manufatti in cartapesta?

– E’ stato predisposto un bando per l’affidamento a terzi della manifestazione? Se si, a quali condizioni?

– La redazione dell’eventuale bando è a cura degli uffici comunali o l’amministrazione ha dato o darà incarichi a soggetti esterni?

– Nel caso di gestione privata della manifestazione sono stati già chiariti gli aspetti relativi alla gestione del ticket di ingresso e le eventuali suddivisioni degli incassi?

– A quanto ammonta la somma in bilancio destinati agli eventi “carnevale di Febbraio” e “carnevale di Maggio” è come sono suddivise le somme?

Data l’approssimarsi delle date del carnevale si chiede una risposta urgente a suddetta interrogazione e, con l’occasione, si chiede di sapere se è intendimento dell’amministrazione comunale riferire in consiglio comunale.