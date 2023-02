Sciacca. Carnevale a maggio a “misura di turista”, l’indiscrezione: “400mila euro di guadagno per il privato”

Non grandi cambiamenti né proclami dalla conferenza stampa la Comune, se non la promesse di orari più consoni con la messa al bando del carnevale “notturno”

Nulla di nuovo sotto il sole alla conferenza stampa del primo cittadino saccense Fabio Termine.

Praticamente un incontro con la stampa per prendere tempo ed attendere la pubblicazione del bando relativo ai servizi che una papabile ditta privata dovrà garantire per il buon esito della manifestazione.

Seguendo i circa quaranta minuti di conferenza stampa, poco o niente hanno lasciato trasparire relativamente all’organizzazione della festa che, ormai è ufficiale, sarà organizzata a maggio per due fine settimana e che diventerà, a detta del primo cittadino, nonché assessore allo spettacolo, una festa più vicina ai turisti con orari più ortodossi e la chiusura della festa entro e non oltre la mezzanotte.

A questo si aggiunge la riproposizione delle sfilate mattutine la domenica ( cosa avvenuta anche in passato).

Per il resto vige ancora il mistero e l’attesa di un bando che decreterà poi la società che si aggiudicherà l’organizzazione della festa. In passato era stata la “Futuris” di Giuseppe Corona (la stessa che organizza “Azzurro Food”, coorganizza il “Greenvalley pop fest” ed altri eventi finanziati dal comune e da alcune partecipate del comune stesso, nonché gestore del Carnevale saccense del 2020, sospeso a causa della tragica morte del piccolo Salvatore Sclafani).

Il bando non è ancora uscito ma i più addentro al carnevale, carristi in primis, sostengono che il possibile introito per il privato, qualora tutto andasse a regola d’arte, si aggirerebbe intorno ai 400.000 euro ai quali andrà sottratta la somma di 69.000 euro per i premi dei carri e circa altri 70.000 per servizi diversi.

Il carnevale dunque porterà guadagno… almeno per qualcuno, per il Comune di Sciacca non è dato sapere.